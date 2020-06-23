24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Tottenham 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Tottenham ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

İngiltere 'in 31. haftasında Tottenham, sahasında 'ı 64. dakikada Soucek (k.k.) ve 82. dakikada Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

'in 31. haftasında Tottenham ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 64. dakikada Tomas Soucek (k.k.) ve 82. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 45'e çıkararak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Bu sezonki 18. yenilgisini alan West Ham United ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Sheffield United'ın konuğu olacak. West Ham United ise 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.15'te sahasında 'yi ağırlayacak.

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