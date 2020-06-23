Premier Lig: Tottenham 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, sahasında West Ham United'ı 64. dakikada Soucek (k.k.) ve 82. dakikada Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham ile West Ham United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 64. dakikada Tomas Soucek (k.k.) ve 82. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galip geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 45'e çıkararak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Bu sezonki 18. yenilgisini alan West Ham United ise 27 puanla 17. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Sheffield United'ın konuğu olacak. West Ham United ise 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.15'te sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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