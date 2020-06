Norwich City bir futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig, birkaç gün sonra yeniden başlıyor. Bu arada Norwich City, sosyal medya hesabından şok bir haber paylaştı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Lig protokolü gereği futbolcumuz, 7 gün izolasyonda tutulup ardından yeni bir teste girecektir. Özel hayata saygı gereği oyuncunun ismini açıklamıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Premier Lig'de 3 haftalık fikstür de açıklanmıştı. Futbolseverlerin merakla beklediği lig, 17 Haziran Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League's protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date