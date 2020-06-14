14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City bir futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı

O kulübe corona şoku! 3 gün kala...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

İngiltere ekiplerinden Norwich City, bir futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ada'da futbolun 17 Haziran'da başlatılacağı duyurulmuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere , birkaç gün sonra yeniden başlıyor. Bu arada Norwich City, sosyal medya hesabından şok bir haber paylaştı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Lig protokolü gereği futbolcumuz, 7 gün izolasyonda tutulup ardından yeni bir teste girecektir. Özel hayata saygı gereği oyuncunun ismini açıklamıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Premier Lig'de 3 haftalık fikstür de açıklanmıştı. Futbolseverlerin merakla beklediği lig, 17 Haziran Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mainz 05-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Mainz 05-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Resmen açıklandı! Cavani ve Thiago Silva... Resmen açıklandı! Cavani ve Thiago Silva...
Barcelona Mallorca karşısında zorlanmadı Barcelona Mallorca karşısında zorlanmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör