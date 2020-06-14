14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 0-1 Augsburg | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Augsburg rahat nefes aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'nın 31. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi misafir ekip 1-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Niederlechner'in 1. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Mainz 31 puanda kalırken, Augsburg ise puanını 35'e yükseltti.

Gelecek hafta Mainz 05, Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. Augsburg ise sahasında Hoffenheim'i ağırlayacak.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LER

Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.

Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.

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