Premier Lig: Leicester City 0-0 Brighton | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Brighton ile 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'in 31. haftasında Leicester City ile Brighton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 sona ererken iki ekip de 1 puana razı oldu.
ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Brighton ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan konuk takımda Neal Maupay, 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamdı.
Leicester City, Premier Lig'in 32. haftasında 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Everton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise 30 Haziran Salı günü TSİ 22.15'te Manchester United'ı ağırlayacak.
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