23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leicester City 0-0 Brighton | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Leicester ile Brighton yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

İngiltere 'in 31. haftasında milli futbolcu 'nün formasını giydiği , sahasında Brighton ile 0-0 berabere kaldı.

'in 31. haftasında ile Brighton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 sona ererken iki ekip de 1 puana razı oldu.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu , Brighton ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan konuk takımda Neal Maupay, 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamdı.

Leicester City, Premier Lig'in 32. haftasında 1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Everton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise 30 Haziran Salı günü TSİ 22.15'te 'ı ağırlayacak.


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