17 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Barcelona 2-0 Leganes | MAÇ SONUCU

Barcelona liderliğini korudu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

'nın 29. haftasında , sahasında ağırladığı Leganes'i 42. dakikada ve 69. dakikada 'nin (p) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, karşılaşmanın 42. dakikasında genç yıldızı 'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

69. dakikada 'nin penaltıdan attığı golle farkı artıran Katalan takımı, alışılmış futbolunun gerisinde bir performansla oynasa da sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Leganes'in Meksikalı teknik direktörü Javier Aguirre, uzatmaların oynandığı 95. dakikada hakeme itirazdan kırmızı kart gördü.

Liderliğini korumayı garantileyen Barcelona puanını 64'e çıkardı.

Leganes ise 23 puanla son sırada kaldı.

Ligde, ikinci sırada olan (59), 18 Haziran'da sahasında 'ya karşı oynayacak.

'da yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) dolayı yaklaşık 3 ay duran maçlar, salgına karşı alınan önlemlerle ve seyircisiz olarak 11 Haziran'da başlamıştı.

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Messi'den kariyerindeki 699. gol

Öte yandan La Liga'da 21. golü atan ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi Karim Benzema'nın 7 gol önünde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip ağları havalandırdı.

Messi, Barcelona'da 629, 'nda 70 gole imza attı.



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