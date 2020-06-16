16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu "korsan yayın" raporuna destek

UEFA'dan DTÖ'nün Suudi Arabistan'ı suçlu bulduğu korsan yayın raporuna destek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında 'ın olduğunu açıkladığı raporu memnuniyetle karşıladı.

'dan yapılan açıklamada, DTÖ'nün korsan yayın yapan beoutQ platformu ile Suudi devleti arasında doğrudan bağlantı kurduğu raporun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, beoutQ platformunun UEFA'ya bağlı maçların da içinde olduğu karşılaşmaları kaçak yayınladığı ve 'ın Arabsat tarafından iletilen frekanslarla kaçakçılığa ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Kaçak yayıncılığın sadece yatırımcıları değil sporun varlığını tümüyle tehdit ettiği bildirildi.



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