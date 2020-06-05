Orkun Kökçü’ye servet

Arsenal, 21 yaşındaki orta saha için Feyenoord’a 23 milyon poundluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 19’luk yıldız Türkiye U21’de de görev yapıyor.

İngiliz devi Arsenal, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Arsenal 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 23 milyon poundluk müthiş bir teklif sunacak. Bu sezon Feyenoord'da 35 maçta 3 gol ve 6 asist yapan Hollanda doğumlu futbolcu, Türkiye U21 Milli Takımı'nda iki kez forma giyme gururunu yaşadı. 19 yaşındaki genç yıldızda büyük potansiyel gören Arsenal, elini çabuk tutarak liglerin yeniden başlamasını beklemeden transferi bitirmeyi amaçlıyor. İki ayağını da etkili kullanabilen Orkun, merkez orta saha ve 10 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Yıldız ismin Feyenoord'la sözleşmesi ise 30 Haziran 2023'e kadar sürüyor.

DİĞER