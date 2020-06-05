05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Orkun Kökçü’ye servet

Orkun Kökçü’ye servet
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

, 21 yaşındaki orta saha için ’a 23 milyon poundluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 19’luk yıldız ’de de görev yapıyor.

İngiliz devi , forması giyen 'yü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. basınında yer alan haberlere göre; Arsenal 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 23 milyon poundluk müthiş bir teklif sunacak. Bu sezon Feyenoord'da 35 maçta 3 gol ve 6 asist yapan Hollanda doğumlu futbolcu, 'nda iki kez forma giyme gururunu yaşadı. 19 yaşındaki genç yıldızda büyük potansiyel gören Arsenal, elini çabuk tutarak liglerin yeniden başlamasını beklemeden transferi bitirmeyi amaçlıyor. İki ayağını da etkili kullanabilen Orkun, merkez orta saha ve 10 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Yıldız ismin Feyenoord'la sözleşmesi ise 30 Haziran 2023'e kadar sürüyor.

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