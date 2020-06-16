Werder Bremen 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Borussia Dortmund'la arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Bayern Münih'e Bremen'de şampiyonluğu getiren gol 43. dakikada Lewandowski'den geldi.
Almanya'da Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste sekizinci kez şampiyon oldu. Deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Borussia Dortmund'la arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.
Bayern Münih'e Bremen'de şampiyonluğu getiren gol 43. dakikada Lewandowski'den geldi. Bavyera ekibi böylece Bundesliga'da 30. şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Bayern Münih geçen hafta da Almanya Kupası'nda finale çıkmıştı. Kupanın finalinde 4 Temmuz'da Berlin'de Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
Sezonu üç kupayla kapatabilir Sezon ortasında Teknik Direktör Niko Kovac'ın yerine Hansi Flick'i getiren Bayern Münih büyük bir çıkış yakalamıştı.
Bayern Münih, Flick yönetiminde koronavirüs salgını öncesi verilen arada Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında da Chelsea'yi Londra'da 3-0 mağlup etmiş ve çeyrek finali neredeyse garantilemişti.
Panzerler, Bundesliga'dan sonra Almanya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak sezonu üç kupayla kapatmayı hedefliyor.
Bundesliga, Avrupa'da koronavirüs salgını sonrası verilen aranın ardından maçların yeniden başladığı ilk büyük lig olmuştu.
Bayern Münih, Almanya'da karşılaşmaların yeniden başlamasının ardından oynadığı tüm resmi maçları kazandı.
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