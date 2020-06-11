UEFA 17-18 Haziran'da toplanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan ve 20 Haziran'da yeniden başlayacak olan Serie A'da Juventus forması giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera, Portekizli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü duyurdu. Ronaldo'nun eski takımları Manchester United ya da Real Madrid'e dönebileceği öne sürülürken, PSG'nin de yıldız futbolcu için devreye girebileceği kaydedildi.