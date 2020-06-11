11 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA 17-18 Haziran'da toplanıyor

UEFA 17-18 Haziran'da toplanıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Yönetim Kurulu, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen karşılaşmaları görüşmek üzere 17-18 Haziran'da video konferans yöntemiyle toplantı düzenleyecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin konular değerlendirilecek.

İkinci gün ise 2022 Elemeleri, kulüp lisans ve finansal fair play kuralları konuşulacak.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 17 Haziran'daki toplantının ardından UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak online basın toplantısı düzenleyecek.

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