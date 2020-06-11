11 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla - Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Sevilla - Real Betis muhtemel 11'ler...

Sevilla - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını ardından ertelenen liglerden olan 'da heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'da haftanın açılış maçında Sevilla sahasında 'i ağırlıyor. 27 hafta sonunda topladığı 47 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi takım, rakibini mağlup ederek 2. sıradaki 'i takibini sürdürmek istiyor. 33 puanla 12. sırada bulunan konuk ekipse zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak ilk 10 hedefi için şansını sürdürüyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevila - Real Betis maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa futbolunda ligler yavaş yavaş dönüyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından başlamıştı. 5 majör ligden da bu akşam start alıyor. 28. haftanın açılış maçında Sevilla sahasında 'i konuk edecek.

SEVILLA-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın sahasında Real Betis'i konuk edeceği karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla'da sakat Carriço'nun yanı sıra cezalı Gudelj oynayamayacak.

Real Betis'te ise Juanmi'nin sakatlığı bulunuyor.

Sevilla: Vaclik, Kounde, Navas, Carlos, Reguilon, Ocampos, Banega, Suso, Vazquez, Jordan, De Jong

Real Betis: Robles, Bartra, Sidnei, Moreno, Emerson, Fekir, Canales, Joaquin, Guardado, Gonzalez, Moron

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup eden Sevilla, 2016/17'den bu yana ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon deplasmanda çıktığı 13 maçının sadece birini kazanabilen Real Betis (6B 6B), 2013/14'ten bu yana en kötü performansını sergiliyor.

Son dört La Liga maçında da en az iki gol atan Sevilla, Ekim 2018'den bu yana beş maçlık seri yakalayamıyor.

Real Betis'in 2020 senesinde deplasmanda attığı üç golde de Nabil Fekir'in doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

Son dört La Liga maçında da gol atan Lucas Ocampos, 2011'den (Alvaro ) bu yana beş maçlık seri yakalayan ilk Sevilla oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.

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