30 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Salzburg Avusturya Kupası'nı müzesine götürdü

Avusturya Kupası Salzburg'un
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 2 Haziran'da yeniden start alacak Ligi başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu. Avusturya Kupası finalinde Salzburg, 2. Lig ekibi 'yı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar ara verilen futbol ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.

Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi Salzburg ile 2. ligde mücadele eden karşılaştı.

Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.

Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.

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