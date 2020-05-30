30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Salzburg Avusturya Kupası'nı müzesine götürdü
Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 2 Haziran'da yeniden start alacak Avusturya Ligi başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu. Avusturya Kupası finalinde Salzburg, 2. Lig ekibi Austria Lustenau'yı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'a kadar ara verilen Avusturya futbol ligleri başlamadan önce Avusturya Kupası sahibini buldu.
Klagenfurt kentindeki Woerthersee Stadı'nda seyircisiz oynanan finalde, 1. lig ekibi Salzburg ile 2. ligde mücadele eden Austria Lustenau karşılaştı.
Szoboszlai'nin 19, Stumberger'in 21 (kendi kalesine), Okafor'un 53, Ashimeru'nun 65 ve Koita'nın 79. dakikadaki golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Salzburg, kupanın sahibi oldu.
Salzburg, tamamı son 9 yılda olmak üzere 7. kez kupayı müzesine götürdü.
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