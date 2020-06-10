İtalyan basınınından sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası! Yeni takımı...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan ve 20 Haziran'da yeniden başlayacak olan Serie A'da Juventus forması giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera, Portekizli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğünü duyurdu. Ronaldo'nun eski takımları Manchester United ya da Real Madrid'e dönebileceği öne sürülürken, PSG'nin de yıldız futbolcu için devreye girebileceği kaydedildi.

İki yıl önce 117 milyon Euro Real Madrid'den Juventus'ta transfer olan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Cristiano Ronaldo ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

İtalya'da yayın yapan Radio Rossonera, Portekizli yıldız sezon sonunda İtalyan devinden ayrılmayı düşündüğünü açıklarken, haberde 35 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde Juventuslu yöneticilerle görüşerek ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

MANCHESTER UNITED YA DA REAL MADRID'E DÖNEBİLİR

Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması durumunda transfer olacağı takımlarla ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başlarken, Portekizli süper starın Manchestr United ya da Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor. Öte yandan Fransız devi Paris Saint-Germain'in de yıldız futbolcu için devreye gireceği öne sürüldü.

Juventus'ta ikinci sezonunu geçiren ve siyah-beyazlı formayla 77 maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, 56 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. Portekizli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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