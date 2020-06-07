07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Başakşehir'in rakibi Kopenhag evinde galip

Başakşehir'in rakibi Kopenhag evinde galip
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.

Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı. Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.

, ilk maçını 1-0 kazandığı son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.

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