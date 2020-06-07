Başakşehir'in rakibi Kopenhag evinde galip

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı Dirk Kuyt, Feyenoord'la yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütmesi beklenen Emre Belözoğlu, tecrübeli isim ile görüşmüş ve Kuyt'tan söz almıştı. Fakat yıldız isim flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...