Başakşehir'in rakibi Kopenhag evinde galip
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.
Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.
Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı. Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.
Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.
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