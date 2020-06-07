07 Haziran 2020, Pazar

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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı Dirk Kuyt, Feyenoord'la yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütmesi beklenen Emre Belözoğlu, tecrübeli isim ile görüşmüş ve Kuyt'tan söz almıştı. Fakat yıldız isim flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 21:45
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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

Sarı-lacıvertli forma altında geçirdiği üç sezonda camiada çok güzel anılar bırakan Dirk Kuyt, Kanarya'ya destek olmaya devam ediyordu.

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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını telefonla arayarak yeni sezon için destek istediği ortaya çıkmıştı.

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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

Feyenoord ile yardımcı hocalık konusunda sözleşme imzalayan Hollandalı yıldızın, "Sen ve Volkan benim yakın dostlarımızsınız.

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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Size her türlü desteği vermeye hazırım" dediği ifade edilmişti.

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Dirk Kuyt'tan flaş karar! Fenerbahçe'ye söz vermişti

FLAŞ BİR KARAR ALDI

Hollandalı eski golcü Dirk Kuyt, flaş bir karara imza attı ve Feyenoord'dan ayrılmaya karar verdi.

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