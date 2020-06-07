07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti

Barcelona ve Messi'ye Erzurum daveti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

ekiplerinden Barcelona, sosyal medya hesabından 'nin bir golünü paylaşmış ve "Palandöken'de kayıyormuş gibi" notunu düşmüştü. 'nden Katalan ekibine flaş bir davet geldi.

İspanya ekibi Barcelona, 'nin attığı bir golü geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşmış ve ", Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan gönderiyi alıntılayan , Barcelona'ya bir davette bulundu.

Lionel Messi başta olmak üzere tüm takımı Palandöken dağlarında ağırlamak istedilerini ifade eden Erzurum Belediyesi, Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki 'mizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor da davetin yer aldığı gönderiyi retweet yaparak hesabına taşıdı.

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