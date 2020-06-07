Barcelona ve Lionel Messi'ye Erzurum daveti

La Liga ekiplerinden Barcelona, sosyal medya hesabından Lionel Messi'nin bir golünü paylaşmış ve "Palandöken'de kayıyormuş gibi" notunu düşmüştü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Katalan ekibine flaş bir davet geldi.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Lionel Messi'nin attığı bir golü geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan gönderiyi alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Barcelona'ya bir davette bulundu.

Lionel Messi başta olmak üzere tüm takımı Palandöken dağlarında ağırlamak istedilerini ifade eden Erzurum Belediyesi, Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediyespor da davetin yer aldığı gönderiyi retweet yaparak hesabına taşıdı.

Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken Dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. 🏂 😊



Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz. ⚽ https://t.co/gMaRpFUJ8M — Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) June 7, 2020

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