07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 1-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

İki gol var kazanan yok! Milli oyuncularımız yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

'nın 30. haftasında ile 04 karşı karşıya geldi. Andrich ve Kenny'nin karşılıklı golleriyle iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

'nın 30. hafta karşılaşmasında evinde 04'ü ağırladı. 11. dakikada Andrich ile öne geçen ev sahibi ekip, 28'de J. Kenny'nin golüne engel olamadı ve iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 puanını 38'e çıkarırken, Union Berlin de 32 puana yükseldi.

Union Berlin'de kariyerini sürdüren milli yıldızımız Yunus Mallı, ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 69 dakika görev aldı.

Schalke 04'te ise milli stoperimiz Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

UNION BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Hubner, Trimmel, Bulter, Andrich, Gentner, Yunus Mallı, Andersson, Ujah.

Schalke: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Sane, Miranda, Oczipka, Caligiuri, Gregoritsch, Schopf, Matondo, Raman.

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