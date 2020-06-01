Vasco da Gama'da 16 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Corona virüsü salgını futbolu etkilemeye devam ediyor. Son olarak Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 futbolcuya yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Vasco da Gama'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 250 kişiye yapılan corona virüsü test sonuçları duyuruldu. Buna göre 16 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındığı ve testlerin devam edeceği belirtildi. Brezilya'da futbol karşılaşmaları mart ayının ortasında askıya alınmıştı.

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