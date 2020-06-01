01 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları belli oldu!

Test sonuçları belli oldu! Premier Lig...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2020

İngiltere 'de tarihlerinde 20 takımın oyuncuları ve personeline ) testi yapılmıştı. Bin 130 kişiye yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 'de maçların yeniden başlayabilmesi için tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Bu bağlamda, tarihlerinde ligdeki 20 takımın oyuncuları ve personelinden oluşan bin 130 kişiye corona virüsü testi uygulandı. Test sonuçlarının tamamının negatif olduğu açıklandı.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Ligler 'da oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.

Premier Lig'in başlangıç tarihi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
16 futbolcuda corona virüsü çıktı! O takım... 16 futbolcuda corona virüsü çıktı! O takım...
B. Dortmund ikinci yarı gol oldu yağdı! B. Dortmund ikinci yarı gol oldu yağdı!
Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam... Merih Demiral Ada yolcusu! İşte istenilen rakam...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör