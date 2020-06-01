Premier Lig'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de 28-29 Mayıs tarihlerinde 20 takımın oyuncuları ve personeline yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapılmıştı. Bin 130 kişiye yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'de maçların yeniden başlayabilmesi için tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Bu bağlamda, 28-29 Mayıs tarihlerinde ligdeki 20 takımın oyuncuları ve personelinden oluşan bin 130 kişiye corona virüsü testi uygulandı. Test sonuçlarının tamamının negatif olduğu açıklandı.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Ligler 17 Haziran'da oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.

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