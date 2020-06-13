13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga'da karar verildi! 5 oyuncu değişikliği...

La Liga'da karar verildi! 5 oyuncu değişikliği...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Corona virüsü salgınının dünya üzerinde en çok görüldüğü ülkelerden olan 'da federasyonu, La Liga'da 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 oyuncu bulundurma kararını resmileştirdi.

Corona virüsü nedeniyle yaşanan kriz ortamında futbolda radikal değişiklikler hayata geçiyor. Son dönemde oyuncu değişikliği sayısında artış çalışmalarına Federasyonu da katılmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verdi. 5 oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek. Ayrıca yedek kulübesinde takımlar 12 futbolcu bulundurabilecek

KARAR RESMİLEŞTİ

İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar IFAB'tan gelen onay ile resmileşti.

BARCELONA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

da Mallorca maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 futbolcu bulundurabileceğine dair federasyondan yazı geldiğini duyurdu.

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