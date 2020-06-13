La Liga'da karar verildi! 5 oyuncu değişikliği...
Corona virüsü salgınının dünya üzerinde en çok görüldüğü ülkelerden olan İspanya'da futbol federasyonu, La Liga'da 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 oyuncu bulundurma kararını resmileştirdi.
Corona virüsü nedeniyle yaşanan kriz ortamında futbolda radikal değişiklikler hayata geçiyor. Son dönemde oyuncu değişikliği sayısında artış çalışmalarına İspanya Futbol Federasyonu da katılmıştı.
İspanya Futbol Federasyonu, La Liga başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verdi. 5 oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek. Ayrıca yedek kulübesinde takımlar 12 futbolcu bulundurabilecek
KARAR RESMİLEŞTİ
İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar IFAB'tan gelen onay ile resmileşti.
BARCELONA'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Barcelona da Mallorca maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 futbolcu bulundurabileceğine dair federasyondan yazı geldiğini duyurdu.
🔄 We're allowed to make up to 5 substitutions per game, and have 12 players on the bench, until the end of the season. pic.twitter.com/i9dJmsPc7F— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 13, 2020
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