MotoGP'de bir ayak daha yeni tip corona virüsü nedeniyle iptal! Japonya...

Daha önce birçok ayağı iptal edilen MotoGP'nin Japonya ayağı da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Japonya etabı 18 Ekim'de başlayacaktı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'nın ardından Japonya'da düzenlenecek etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de Japonya'nın Motegi kentinde düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.

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