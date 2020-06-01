01 Haziran 2020, Pazartesi

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MotoGP'de bir ayak daha yeni tip corona virüsü nedeniyle iptal! Japonya...

MotoGP'de bir ayak daha iptal!
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Daha önce birçok ayağı iptal edilen MotoGP'nin ayağı da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Japonya etabı 18 Ekim'de başlayacaktı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'nın ardından 'da düzenlenecek etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de Japonya'nın Motegi kentinde düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.

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