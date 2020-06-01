01 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Shinji Kagawa'ya Real Zaragoza'dan kötü haber

Beşiktaş'ta devam etmemişti! Kagawa...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 'dan kiraladığı , yarım sezon siyah-beyazlılarda oynadıktan sonra İspanya 2. Lig takımlarından 'ya olmuştu. Japon futbolcu orada da tutunamadı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden 'dan kiralanan Japon futbolcu , sezon sonunda siyah-beyazlılarda kalmayı tercih etmemiş ve kariyerine İspanya 2. Lig ekiplerinden 'da devam etme kararı almıştı.

31 yaşındaki futbolcu İspanyol kulübünde 26 maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle küçülmeye gitme kararı alan İspanyol temsilcisi, tecrübeli oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi.

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