Shinji Kagawa'ya Real Zaragoza'dan kötü haber

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında bonservisi alınan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic ile yolları ayırma planları yapan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Son dakika Beşiktaş haberleri...