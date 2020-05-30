30 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fuhuş partisinde yakalanan FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic gözaltına alındı

FIFA kokartlı hakem fuhuş partisinde yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ile Galatasaray arasında Belçika'da oynanan karşılaşmayı da yöneten FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapıldı.

Hırvatistan yerel gazetesi 24Sata'nın haberine göre, polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtiliyor.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ YÖNETTİ
Vincic, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray- mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem Fenerbahçe'nin de 2018 yılında ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Vincic ayrıca Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda da görev aldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.

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