13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Hoffenheim 0-2 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Leipzig 3 puanı 2 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 31. haftasının açılış maçında RB , deplasmanda 'i 'nun golleriyle mağlup etti.

, 'da 31. haftanın açılış maçında PreZero Arena'da 'in konuğu oldu.

Karşılaşmanın 9. ve 11. dakikalarında ile üst üste iki gol bulan Leipzig ilk yarıyı önde tamamlandı.

İki takım ikinci yarıda geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca karşılaşma Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 62'ye çıkarırken, Hoffenheim ise 43 puanda kaldı.

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