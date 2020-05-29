Brendan Rogers corona virüsüne yakalandığını açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, flaş itirafta bulundu. 47 yaşındaki tecrübeli teknik adam Mart ayında eşiyle birlikte corona virüsüne yakalandığını ancak kurtuldukların itiraf etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin menajeri Brendan Rogers, liglere ara verilmeden önce corona virüsüne yakalandığını söyledi.

BBC'ye konuşan 47 yaşındaki teknik adam, "Ben ve eşim liglere ara verildikten hemen sonra hastalığa yakalandık. Bir hafta sonra gerçekten zorlanmaya başladım, koku ve tat alma duyumu kaybetmiştim." ifadelerini kullandı.

"KLIMANJARO DAĞI'NA TIRMANMAK GİBİYDİ"

Hastalık sürecinde kendini oldukça güçsüz hissettiğini ve yürümekte dahi zorlandığını belirten Rogers, "O kadar güçsüz hissettim ki bana Kilimanjaro Dağı'na tırmanmayı hatırlattı. Orada da yukarıya doğru tırmandıkça daha çok nefessiz kalırsınız." dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

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