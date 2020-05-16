UEFA'dan bir açıklama daha! Zorunlu ön eleme...

UEFA, Başkan Aleksander Ceferin'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından bir düzeltme metni yayınlayarak Ceferin'in sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve corona virüsü salgını nedeniyle sezonun tescil edildiği liglerdeki takımların zorunlu ön eleme oynamasının gündemde olmadığını duyurdu.

UEFA, resmi Twitter hesabından Başkan Aleksander Ceferin'in açıklamalarıyla ilgili bir düzeltme metni yayınladı.

Ceferin, verdiği röportajda "Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önüne almaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sezonun erken tescil edildiği Hollanda, Fransa ve Belçika gibi liglerin Şampiyonlar Ligi için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi.

UEFA'nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Ceferin'in Avrupa kupalarına katılım şartlarında bir değişim olacağını belirtmediği ifade edildi.

İşte o paylaşım:





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