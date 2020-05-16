16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan bir açıklama daha! Zorunlu ön eleme...

UEFA'dan bir açıklama daha! Zorunlu ön eleme...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2020

, Başkan 'in açıklamaları sonrası hesabından bir düzeltme metni yayınlayarak Ceferin'in sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve corona virüsü salgını nedeniyle sezonun tescil edildiği liglerdeki takımların zorunlu ön eleme oynamasının gündemde olmadığını duyurdu.

, resmi Twitter hesabından Başkan 'in açıklamalarıyla ilgili bir düzeltme metni yayınladı.

Ceferin, verdiği röportajda "Ulusal liglerde sezonu bitirmeyen takımlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Bunu göz önüne almaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sezonun erken tescil edildiği , ve gibi liglerin Şampiyonlar Ligi için kafaları karıştıran bu açıklamaya UEFA'dan düzeltme geldi.

UEFA'nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Ceferin'in Avrupa kupalarına katılım şartlarında bir değişim olacağını belirtmediği ifade edildi.

İşte o paylaşım:


İlkay Gündoğan en iyi 11'ini açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bir ülkede daha sezon iptal edildi! Bir ülkede daha sezon iptal edildi!
Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu belli oldu! Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu belli oldu!
İlkay Gündoğan en iyi 11'ini açıkladı! İlkay Gündoğan en iyi 11'ini açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör