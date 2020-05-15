İlkay Gündoğan en iyi 11'ini açıkladı!

Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlka Gündoğan rüya 11'ini açıkladı. 29 yaşındaki yıldız isim Galatasaray efsane ismi de ilk 11'ine dahil etti. İşte İlkay'ın en iyi ilk 11'i...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 23:08 ABONE OL