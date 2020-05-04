04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor!

PSG kararını verdi! Mbappe...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

1 ekiplerinden Saint-Germain (), Fransız yıldızı 'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki yıldız bu teklifi kabul etmesi halinde haftalık 600 bin Sterlin kazanacak.

1 takımlarından Saint-Germain, 21 yaşındaki yıldızı Mbappe'nin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Özellikle ve 'un başarılı oyuncuya olan ilgisini kırmak isteyen yetkilileri, 'ye haftalık 600 bin Sterlin kazanabileceği bir mukavele önerecek.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre korona virüs nedeniyle ara verilen spor organizasyonlarından dolayı birçok kulübün ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde Paris Saint-Germain'in Katarlı sahipleri, bu sözleşmenin gereklerini yerine getirecek maddi güce sahip olduğunu düşünüyor.

Mbappe, söz konusu rakamlar üzerinden kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı takdirde Messi, Ronaldo ve 'ın ardından dünyanın en çok kazanan dördüncü futbolcusu olacak.

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