04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya futboluna şok! 10 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Almanya futboluna şok! 10 kişinin testi pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi futbolun ertelenmesine karar verilen 'da 1. ve 2. liglerde yer alan futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.

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