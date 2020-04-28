28 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

SON DAKİKA: Fransa'da ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Flaş iddia! O ülkede ligler iptal edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

Son dakika haberine göre Fransız basınından L'Equipe, 1 ve Ligue 2 yönetimlerinin bu sezonu şu an olduğu şekilde bitirme kararı aldığını duyurdu. 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması planlanıyor.

RMC Sport'un haberine göre ise hükümeti, önümüzdeki saatlerde bu kararı resmen açıklayacak. Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, küme düşenleri ve lige yükselenleri mayıs ayı içerisinde belirlemesi bekleniyor.

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