SON DAKİKA: Fransa'da ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberine göre Fransız basınından L'Equipe, Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimlerinin bu sezonu şu an olduğu şekilde bitirme kararı aldığını duyurdu. 2020-21 sezonunun ağustos ayında başlaması planlanıyor.

RMC Sport'un haberine göre ise Fransa hükümeti, önümüzdeki saatlerde bu kararı resmen açıklayacak. Lig yöneticilerinin bu sezonla alakalı sıralamayı, küme düşenleri ve lige yükselenleri mayıs ayı içerisinde belirlemesi bekleniyor.

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