26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Maradona: Dört gözle bekliyorum

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada futbolu çok özlediğini belirtti.

Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, ülkesinde El Dia de La Plata gazetesine konuştu.

Bütün dünyada olduğu gibi Arjantin'de de garip durumun yaşandığını aktaran Maradona, "Estancia Chica'ya (Gimnasia'nın antrenman tesisleri) dönüp çocuklarımla tekrar çalışmaya başlamayı 4 gözle bekliyorum. Uzun bir tatilden döndükten sonra kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla sürekli temas halinde olduklarını aktaran 59 yaşındaki teknik adam, takımının düşme hattına yakın olmasıyla ilgi soruya, "Yaptığımız çalışmalarla düşme hattından uzaklaşıyorduk. Şu an federasyonun kararın bekliyoruz. Bütün olası senaryolar üzerine hazırlıklıyız." cevabını verdi.

16 Mart'ta liglerin askıya alındığı Arjantin'de futbolun ne zaman tekrar başlacağı belli değil.

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