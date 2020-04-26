Serie A için flaş gelişme! İtalya Başbakanı tarih verdi
Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da Serie A'nın ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A ekiplerinin mayıs ayında antrenmanlara başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle en çok ölüm olayının gerçekleştiği ülkelerden biri olan İtalya'da Serie A, belirsiz bir süre için askıya alınmıştı.
Ligin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmasa da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün düzenlediği basın toplantısında sporun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Conte; İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve federasyonlar tarafından tanınan sporcuların 4 Mayıs itibariyle bireysel çalışmalarına başlayabileceğini açıkladı. Conte, şartların olumlu seyretmesi halinde ise 18 Mayıs itibariyle takım antrenmanlarının da tekrar başlamasına izin verileceğini sözlerine ekledi.
Bu da 4 Mayıs itibariyle Serie A'da forma giyen oyuncuların bireysel antrenmanlarına başlayabilecekleri anlamına geliyor.
Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın Serie A'da 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı iddia edilmişti.
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