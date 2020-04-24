24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Ligi iptal edildi

Resmen açıklandı! O lig iptal edildi...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 24.04.2020

corona virüs sonrası, lig maçlarını resmen sonlandırdı. 2019-2020 sezonunda hem şampiyon ilan edilmeyecek hem de küme düşme ve çıkma yapılmayacak.

(KNVB), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi.

FIFA'dan federasyonlara tarihi yardım haberin devamı

Buna göre, lider Ajax Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.

Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

Açıklamada, alınan bu kararların UEFA'nın onayına tabi olduğu aktarıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, corona virüsü nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı Mane ve Mahrez'den ramazan mesajı
Güney Kore'de futbol 8 Mayıs'ta başlıyor Güney Kore'de futbol 8 Mayıs'ta başlıyor
Schalke 04'ten flaş karar! Ozan Kabak... Schalke 04'ten flaş karar! Ozan Kabak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör