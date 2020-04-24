24 Nisan 2020, Cuma

FUTBOL

FIFA'dan 211 üye futbol federasyonuna tarihi yardım

FIFA'dan federasyonlara tarihi yardım
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.04.2020

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 'dan 211 üye federasyonlara destekte bulunacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino, yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

, corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan dünyasına yardım ediyor. Daha önce FIFA Başkanı Infantino'nun da belirttiği gibi maddi destek devreye giriyor. Bugün yapılan toplantılar sonrası yardım paketleri açıklandı.

SON DAKİKA: Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil açıkladı! Ligler ne zaman başlayacak?

Infantino, "Bu bir başlangıç olacak ve hızlıca üye federasyonlara gönderilecek. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan birçok üye federasyon bulunuyor. Finansal destek planımızın ilk adımı olacak. Hızlı bir şekilde futbolumuzun ve üyelerimizin yeniden gelişimi için bir destek paketi" diye konuştu.

Buna göre dünya futbolunun patronu, 211 üye ülkenin futbol federasyonuna 150 milyon dolarlık yardımda bulunacak. 150 milyon dolarlık bu destek ilk yardım paketi olacak ve hemen gönderilecek.

TOPLAM 500 MİLYON DOLAR

FIFA, 2019 ve 2020 yılları için toplamda 500 milyon dolarlık bir destek paketi dağıtacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Corona virüsü salgınını daha güçlü atlatacağız "Corona virüsü salgınını daha güçlü atlatacağız"
Drogheda United'dan Türkiye'ye teşekkür Drogheda United'dan Türkiye'ye teşekkür
Umut Meraş'tan transfer itirafı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Umut Meraş'tan transfer itirafı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör