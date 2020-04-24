FIFA'dan 211 üye futbol federasyonuna tarihi yardım

Corona virüsü ile mücadele kapsamında FIFA'dan 211 üye futbol federasyonlara destekte bulunacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino, yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

FIFA, corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan futbol dünyasına yardım ediyor. Daha önce FIFA Başkanı Infantino'nun da belirttiği gibi maddi destek devreye giriyor. Bugün yapılan toplantılar sonrası yardım paketleri açıklandı.

Infantino, "Bu bir başlangıç olacak ve hızlıca üye federasyonlara gönderilecek. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan birçok üye federasyon bulunuyor. Finansal destek planımızın ilk adımı olacak. Hızlı bir şekilde futbolumuzun ve üyelerimizin yeniden gelişimi için bir destek paketi" diye konuştu.

Buna göre dünya futbolunun patronu, 211 üye ülkenin futbol federasyonuna 150 milyon dolarlık yardımda bulunacak. 150 milyon dolarlık bu destek ilk yardım paketi olacak ve hemen gönderilecek.

TOPLAM 500 MİLYON DOLAR

FIFA, 2019 ve 2020 yılları için toplamda 500 milyon dolarlık bir destek paketi dağıtacak.

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