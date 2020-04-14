14 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'dan Türk filmi önerisi! "İzlerken çocuklar gibi ağladım"

Neymar'dan Türk filmi önerisi! İzlerken çocuklar gibi ağladım
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Brezilyalı dünya yıldızı 'dan flaş bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, hesabından Türk filmi olan '' filmini paylaşarak "İzlerken çocuklar gibi ağladım" dedi.

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evinde vakit geçiren Brezilyalı yıldız , hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Türk filmi olan '7.Koğuştaki Mucize'yi önererek "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım." notunu düştü.

Neymar'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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