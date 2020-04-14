Neymar'dan Türk filmi önerisi! "İzlerken çocuklar gibi ağladım"

Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Brezilyalı dünya yıldızı Neymar'dan flaş bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Türk filmi olan '7. Koğuştaki Mucize' filmini paylaşarak "İzlerken çocuklar gibi ağladım" dedi.

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evinde vakit geçiren Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Türk filmi olan '7.Koğuştaki Mucize'yi önererek "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım." notunu düştü.

Neymar'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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