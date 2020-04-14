14 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig için tarih verdiler! 6 haftada tamamlanacak

Premier Lig için tarih verdiler! 6 haftada tamamlanacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniye Avrupa'daki çoğu lig ertelenirken, İngiltere'de topun yeniden santraya konulacağı tarih netleşti. Lig 6 Haziran’da yeniden start alacak. Kalan 9 karşılaşma 6 hafta içinde tamamlanacak.

Dünyayı etkisi altına alan ve spor organizasyonlarını da durduran koronavirüs sebebiyle liglerin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. İtalya önceki gün Serie A'nın Mayıs ayında yeniden oynanabileceğini vurgularken, kulüpleri de tarihi büyük oranda netleştirdi. Lig yönetimi, kulüp sahipleri, teknik adamlar ve futbolcuların ortak görüşü topun yeniden 6 Haziran'da santraya konması şeklinde oldu. Kalan 9 karşılaşma hızlandırılmış bir şekilde oynanacak. Premier Lig 6 hafta içinde bitirilecek.

DE BRUYNE ENDİŞELİ

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne liglerin bir an önce başlamasını isteyenlerin yanlış düşündüğünü söyledi. Belçikalı futbolcu "Eğer maçlar oynanmaya hızlı bir şekilde başlarsa çok fazla sakatlık olabilir. Normalde yaklaşık 1 ayda futbolcular hazır olabilir. Başlayamamasının büyük paraları kaybettireceğini biliyorum ama sağlıktan daha da önemli değil. Çok zor durum" ifadelerini kullandı. Birçok otorite uzun aranın ardından sakatlık riskinden bahsediyor.

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