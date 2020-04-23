24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı erteledi!

UEFA bir turnuvayı daha erteledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı. , 2021'de yapılacak olan 'nı 2022'ye erteledi.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. 'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol 'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin 2021'e erteleme kararı aldığımızdan beri bunun Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olabilecek etkilerini düşünüyoruz. Kadın futbolunun yükselmesine olan bağlılığımızla beraber bütün seçenekleri dikkatli bir şekilde inceledik. Şampiyonayı erteleyerek oynandığı yaz döneminin tek büyük futbol turnuvası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

UEFA karar değiştirdi! Tescil edilen ligler... haberin devamı

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