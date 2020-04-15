15 Nisan 2020, Çarşamba
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Futsal sahası hastane oldu
Arjantin Futbol Federasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Buenos Aires'deki bir futsal sahasını hastaneye çevirdi.
Arjantin Futbol Federasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Buenos Aires'deki bir futsal sahasını hastaneye çevirdi. Salon hastaneye 120 yatak kondu. Bugünden itibaren maske takma zorunluluğu getirilen Arjantin'de bugüne kadar iki bin 112 vaka ve 96 ölüm yaşandı.
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