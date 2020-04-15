15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Futsal sahası hastane oldu

Futsal sahası hastane oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

koronavirüsle mücadele kapsamında, 'deki bir futsal sahasını hastaneye çevirdi.

Arjantin Futbol Federasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, 'deki bir futsal sahasını hastaneye çevirdi. Salon hastaneye 120 yatak kondu. Bugünden itibaren maske takma zorunluluğu getirilen Arjantin'de bugüne kadar iki bin 112 vaka ve 96 ölüm yaşandı.
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