15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

7. Koğuştaki Mucize Neymar'ı ağlattı!

7. Koğuştaki Mucize Neymar'ı ağlattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Brezilyalı futbolcu , "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.

Brezilyalı futbolcu , "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti. Instagram'dan "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını paylaşan sambacı,"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunu yaptı. "7. Koğuştaki Mucize", 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019'un en çok izlenen filmi olmuştu.
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