Son dakika: UEFA'dan kulüplere dev destek!

UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapılacağını açıkladı.

UEFA'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.

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