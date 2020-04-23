23 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: UEFA'dan kulüplere dev destek!

UEFA'dan kulüplere dev destek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 Giriş Tarihi: 23.04.2020

, 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapılacağını açıkladı.

'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. , 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.

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