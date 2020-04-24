24 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04'ten flaş karar! Ozan Kabak...

Schalke 04'ten flaş karar! Ozan Kabak...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

Bundesliga ekiplerinden 04, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ozan Kabak'ı 45 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satma kararı aldı. İşte detaylar...

ekiplerinden 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia gündeme taşındı. Bild'de yer alan habere göre Schalke, corona virüsü salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için sakatlıktan dönen genç stoperi satabilir...

8 haftadır sakatlığı nedeniyle tedavi gören Ozan Kabak'ın yeniden topla çalışmalara başladığının bildirildiği haberde, oyuncunun beklenenden daha önce döndüğüne dikkat çekildi. Öte yandan gazete milli yıldız için, "Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında" ifadelerini kullandı. Stuttgart'tan 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04'e gelen Ozan Kabak'ın, o dönem yine Bayern Münih tarafından da istendiğine dikkat çekildi.

45 MİLYON EURO'YA YAKIN BİR TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Bild, milli defans oyuncusunun sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon Euro'luk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklarken, Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedildi.

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