21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'nin transferdeki hedefi Philippe Coutinho!

Chelsea gözünü Barça'lı yıldıza dikti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Gelecek sezon hücum bölgesinde daha da alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen , bonservisi 'da bulunan 'yu gözüne kestirdi. Şu anda kariyerine 'te sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde bu sezon 32 karşılaşmaya çıkarken 9 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

İngiltere 'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen , ilk bombayı Coutinho ile patlatmak istiyor. Bonservisi 'da bulunan ve 'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan ekibi, bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Daha önce forması giyen ve 145 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Coutinho da Premier Lig'e dönmek istiyor. Bu için Barcelona 90 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıklasa da, Chelsea, rakamı aşağıya çekerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Coutinho'nun Premier Lig'e dönmek istemesini koz olarak kullanmayı hedefleyen Londra temsilcisi, önümüzdeki ay Barcelona'nın kapısını çalmayı planlıyor.

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