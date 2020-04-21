21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'de Mesut Özil isyanı

Arsenal'de Mesut Özil krizi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

ekiplerinden , Covid-19 pandemisi nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 12,5 indirim yapma kararı alırken, Türk asıllı Alman futbolcu ve iki futbolcu, corona virüsü salgınının kulübe olan finansal etkilerinin kesinleşmesinin ardından maaşlarında indirime gidebileceklerini belirtti.

Corona virüsü tehlikesinin getirdiği ekonomik zorluklarından dolayı kulüpler, maaş indirimine giderek bir nebze de olsa rahatlamak isterken, İngiliz ekibi de bu doğrultuda futbolcu ve teknik ekiptekilerin maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile birlikte toplam 3 futbolcunun, maaş kesintisini kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği ifade edildi.

Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound kazancıyla Arsenal'de en çok maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.

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