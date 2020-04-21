Arsenal'de Mesut Özil isyanı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 12,5 indirim yapma kararı alırken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve iki futbolcu, corona virüsü salgınının kulübe olan finansal etkilerinin kesinleşmesinin ardından maaşlarında indirime gidebileceklerini belirtti.
Corona virüsü tehlikesinin getirdiği ekonomik zorluklarından dolayı kulüpler, maaş indirimine giderek bir nebze de olsa rahatlamak isterken, İngiliz ekibi Arsenal de bu doğrultuda futbolcu ve teknik ekiptekilerin maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte toplam 3 futbolcunun, maaş kesintisini kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği ifade edildi.
Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound kazancıyla Arsenal'de en çok maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.
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