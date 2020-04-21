21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Slaven Bilic'ten flaş açıklama! "Boş tribünlere oynamak..."

Bilic'ten flaş açıklama! Boş tribünlere oynamak...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

takımlarından 'in teknik direktörlüğü yapan , İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'ın eski teknik direktörü, seyircisiz oynamanın hoş bir durum olmadığını söyledi ve "Daha önce Türkiye'de seyircisiz maçlar oynamıştık. Hoş bir durum değil. Ancak tek yol bu ise, yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı , Ada basınına konuştu. Ligin bitimine 9 hafta kala, lider Leeds United'ın 1 puan gerisinde 70 puanla 2. sırada yer alan ve 'e çıkmak için avantajlı durumda olan West Bromwich'i zirvede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bilic, maçların seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmasıyla ilgili olarak ise "Hoş değil" yorumunu yaptı.

'ı çalıştırdığı dönemde seyircisiz karşılaşmalara çıktıklarını söyleyen Bilic, "Taraftarlardan kaynaklı ceza almıştık ve maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Ancak bu hoş bir durum değil. Kalabalıklar esastır ve onlar olmadan çok farklı bir duyguyla sahada olursunuz. Aynı atmosferi yakalayamazsınız. Ancak şu anda içinde bulunulan durum farklı. Maalesef tek yol bu ise, bu durumdan da bu yolla çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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