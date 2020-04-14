FIFA yol haritasını belirledi! Ligler ne zaman başlayacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede futbol karşılaşmalarına ara verilirken, FIFA yöneticisi Evelina Christillin, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 22 Nisan tarihinde Avrupa'daki 55 ülke federasyonunun katılacağı bir video konferans toplantısı yapılacağını belirten Christillin, FIFA'nın liglerle ilgili sürpriz planını da açıkladı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin ne zaman başalyacağı merak konusu olurken, bu konuyla ilgili FIFA yöneticisi Evelina Christillin çarpıcı ifadeler kullandı. FIFA'nın 22 Nisan'da 55 ülke federasyonuyla toplantı yapacağını açıklayan yönetici, şunları söyledi:

"TÜM LİGLER SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYOR"



Sağlık ve güvenlik önceliklidir. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetlerin, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma amacında değil.

"BELLİ BİR TARİHTE İDMANLAR BAŞLAYACAK"



İdmanlara devam etme konusu da yerel yetkililere bırakılmış durumda. Belli bir tarihte herkes başlayacak ancak tüm Avrupa'da aynı dönemde başlamasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 22 Nisan tarihinde, Avrupa'daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle birlikte bir video konferans yapılacak. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz.

"AVRUPA KUPALARINI AĞUSTOSTA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"



Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak.

"KULÜPLERE GEREKLİ DESTEK VERİLECEK"



Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek.

DİĞER