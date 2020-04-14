14 Nisan 2020, Salı
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Corona virüsü tedavisi gören Marouane Fellaini taburcu oldu!
Çin Süper Ligi'nde Shandong Luneng forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini'nin corona virüsü testi pozitif çıkmış ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
22 Mart tarihinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Marouane Fellaini, bugün tedavi olduğu hastaneden taburcu oldu. 32 yaşındaki oyuncu, taburcu olmasına rağmen yine de 14 gün karantina altında kalacak.
Fellaini, corona virüsü belirtileri göstermemesine rağmen testi pozitif çıkmış ve Çin'de corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu.
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