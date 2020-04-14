14 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü tedavisi gören Marouane Fellaini taburcu oldu!

Dünya yıldızından iyi haber geldi! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

'nde forması giyen Belçikalı yıldız 'nin testi pozitif çıkmış ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

22 Mart tarihinde yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıkan , bugün tedavi olduğu hastaneden taburcu oldu. 32 yaşındaki oyuncu, taburcu olmasına rağmen yine de 14 gün karantina altında kalacak.

Fellaini, corona virüsü belirtileri göstermemesine rağmen testi pozitif çıkmış ve Çin'de corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu olmuştu.

Belçikalı yıldız koronavirüse yakalandı haberin devamı

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