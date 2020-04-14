14 Nisan 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak

Açıklama geldi! Başlaması imkansız
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa 'nun yeni tip corona virüsü nedeniyle planlanan tarihte başlamayacağı açıklandı.

Organizatör şirket Amaury'den yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerindeki yarışın belirlenen zamanda başlamasının imkansız olduğu belirtildi.

Şirketin yeni tarihleri belirlemek üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent 'te sona ermesi hedefleniyordu.

İtalya ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

Game of Thrones'un Tormund'u corona virüsü yendi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi
TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bağış! TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bağış!
Stirling Moss yaşamını yitirdi Stirling Moss yaşamını yitirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör