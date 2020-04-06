06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor

Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Kraliyet Federasyonu (), yeni tip corona virüsünün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

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