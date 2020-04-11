11 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United'da futbolcular ve teknik heyetten corona virüsü kararı

West Ham'dan corona virüsü kararı! Futbolcular ve teknik heyet...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

İngiltere ekiplerinden 'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarının bir bölümünün ligler tekrar başlayana kadar ertelenmesi konusunda anlaşma sağlandığı, ayrıca teknik direktör 'in maaşında yüzde 30 indirime gidileceği duyuruldu.

Kulüp çalışanlarının ise maaşlarının ödenmeye devam edileceği aktarıldı.

'de 'dan önce Southampton'da futbolcuların maaşları kısmi olarak ertelenmişti.

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