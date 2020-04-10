10 Nisan 2020, Cuma
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Norwich City Danel Sinani'yi kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Lüksemburg ekiplerinden F91 Dudelange'de forma giyen Danel Sinani'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sırp asıllı Lüksemburglu futbolcu, "Norwich iyi oyuncuları olan büyük bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübü üst sıralara taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Lüksemburg Birinci Ligi'nde F91 Dudelange ile son iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Sinani, bu sezon çıktığı 16 maçta 14 gol kaydetti.
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