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DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan sözleşme kararı! Buffon...

Juventus'tan sözleşme kararı! Buffon...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen efsane kaleci Gainluigi Buffon'un sezon sonu sözleşmesi bitiyordu. İtalyan basınına göre, siyah-beyazlı ekip 42 yaşındaki isimle sözleşme uzatacak. İşte detaylar...

tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan eldivenlerini asmaya niyetli değil.

Bir yıllık kısa Paris Saint-Germain macerasının ardından 'a geri dönen ve takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 42 yaşındaki Buffon, Torino ekibiyle yeniden masaya oturacak.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte 'nin de sözleşmesini uzatacak.

Kariyerinde dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.

Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.

İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.

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